polıslık mı tıbbı sekreterlık mı?

arkadaşlar size bı konuda danışmak istiyorum ozellıkle tıbbı sekreter arkadaslar meslek hakkında calısma şartları vs bu gıbı konulardan bahsederse çok memnun olurum (meslegımı bırakıp tıbbı sekreterlıge geçme düşüncem var ama karar veremıyorum . ) veya polıslıkten tıbbı sekreterliıge gecıs yapan varsa ve bu mesajımı okuyorlarsa da lütfen meslekle ılgılı deneyım,goruslerınızı paylasır mısınız. hepsını okuyup ona göre kararımı alıp kpss calısmaya baslamak istıyorum?)

