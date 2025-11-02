Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
polıslık mı tıbbı sekreterlık mı?


02 Kasım 2025 17:36
polıslık mı tıbbı sekreterlık mı?
arkadaşlar size bı konuda danışmak istiyorum ozellıkle tıbbı sekreter arkadaslar meslek hakkında calısma şartları vs bu gıbı konulardan bahsederse çok memnun olurum (meslegımı bırakıp tıbbı sekreterlıge geçme düşüncem var ama karar veremıyorum . ) veya polıslıkten tıbbı sekreterliıge gecıs yapan varsa ve bu mesajımı okuyorlarsa da lütfen meslekle ılgılı deneyım,goruslerınızı paylasır mısınız. hepsını okuyup ona göre kararımı alıp kpss calısmaya baslamak istıyorum?)

BilirkisiAnkara
Aday Memur
02 Kasım 2025 17:43

Bu sorunun cevabına polislik diyenin aklına şaşarım. Tıbbi sekreterlikte mesai saatti belli, maaş polisle aynı, bütün resmi tatiller kullanabiliyor, sendikal olarak kendini koruyabilir, hayati riski yok, eften püften seylerde soruşturma yok, istediğin ilde çalışma şansın var, zorunlu tayin yok. Çalışma durumuna gelince yine vatandaşla birebir muhatap olduğun için sorun yaşanabilir ama polisin yaşadığının onda biri kadar yaşamaz.


Avcıkurt
Aday Memur
02 Kasım 2025 18:08

Net tıbbi sekreterlik tartışmaya kapali


fatodemiş
Memur
02 Kasım 2025 19:36
Maaş hariç diğerlerine katılıyorum
BilirkisiAnkara, 2 saat önce

Bu sorunun cevabına polislik diyenin aklına şaşarım. Tıbbi sekreterlikte mesai saatti belli, maaş polisle aynı, bütün resmi tatiller kullanabiliyor, sendikal olarak kendini koruyabilir, hayati riski yok, eften püften seylerde soruşturma yok, istediğin ilde çalışma şansın var, zorunlu tayin yok. Çalışma durumuna gelince yine vatandaşla birebir muhatap olduğun için sorun yaşanabilir ama polisin yaşadığının onda biri kadar yaşamaz.

