yapılandırma


02 Kasım 2025 18:32
yapılandırma
kredi kartı nı yapılandırısak redi notu düşermi veya olumsuzlukları ne olur

Fırtına6655
Aday Memur
02 Kasım 2025 18:35
devrem yapılandırma tarihi geçti ama yapilandirirsan ilerde kredi notu düşer ve uzun süre kredi falan kullandirtmaz yapılandırma bitse bile

Enginpol
Aday Memur
02 Kasım 2025 18:39
yapıyorlar kredş kartını yapılandırma

Ammmar
Aday Memur
02 Kasım 2025 18:43
iş bankası kredi kartını 60 aya kadar yapılandırıyor

Enginpol
Aday Memur
02 Kasım 2025 18:44
telefon bankacılığıylamı 60 ay yoksa şubeye gidipmi
Ammmar, 59 dk. önce
iş bankası kredi kartını 60 aya kadar yapılandırıyor

Ammmar
Aday Memur
02 Kasım 2025 18:48
valla telefon bankacıgı kartınız yapılandırmaya uygun degildir diyo çünkü geçikmem yok orda yazan telefon numarası aradım o da normal iş bakası müşteri hizmetleri ne aktarıyor bende şubeye gitcem

Enginpol
Aday Memur
02 Kasım 2025 18:53
gecikme olması lazım

Ammmar
Aday Memur
02 Kasım 2025 18:58
yani gecikmemi yapmam lazım

Enginpol
Aday Memur
02 Kasım 2025 19:03
aynen
Ammmar, 44 dk. önce
yani gecikmemi yapmam lazım

Ammmar
Aday Memur
02 Kasım 2025 19:16
tabi adamlarda işini biliyor faiz katlansın ondan sonra yapılandırırız diyo
