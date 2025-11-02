Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bankadan emekli olanın 55-60 bin maaşı varken öğretmenin 30 bin.


02 Kasım 2025 22:48
Bankadan emekli olanın 55-60 bin maaşı varken öğretmenin 30 bin.

Bankada 20 yıl çalışıp 99 öncesi 2 ay sigortası olduğu için emekli olan bi arkadaş ile konuşuyoruz, 55-60 bin emekli maaşı aldığını söyleyince küçük dilimi yuttum, kendimi düşündüm, bi emekli öğretmen taş çatlasın 30 bin emekli maaşı alır, boşa geçen yıllarıma yandım, bankada çalışan biri olsaydım, eyt'den emekli olup köşeyi dönseydim ne olurdu!!?


berkaydal
Daire Başkanı
02 Kasım 2025 23:49

seyyanen zam isteyruk, uzman-baş öğretmenlik isteyruk diye dolaşan sendika ve yarenlerine sormak lazım.

şöyle biraz zaman geçsin. emeklilik yaşı 75 olsun diye eylemlere çıkacağız daha :)


Hayydar
Aday Memur
03 Kasım 2025 09:49

Aynen öyle, malûm yetkili sendika bize kazanım diye boş beleş şeyler yutturuyor, ortada kazanım falan yok, emekli olunca bunu daha iyi anlayacağız!!?

berkaydal, Dün

seyyanen zam isteyruk, uzman-baş öğretmenlik isteyruk diye dolaşan sendika ve yarenlerine sormak lazım.

şöyle biraz zaman geçsin. emeklilik yaşı 75 olsun diye eylemlere çıkacağız daha :)

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Biraz da kendimizi eleştirelim.48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Proje okul atamaları yargı kararlarıİl emri ile gelen resen atanır mı?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?

Sözlük

paskalya adası 2 hayatın olağan akışı 1 Nauru Cumhuriyeti 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 Antipodes adası 1 hititler 1 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 Bugün olanlar 1 mısır tapınakları 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezalarıKapıkule'de çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştuKent Uzlaşısı dosyası: Ahmet Özer'e 15 yıl hapis cezası talebiAhmet Türk: Mustafa Kemal'den sonra en güçlü lider Erdoğan'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?