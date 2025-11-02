Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bankadan emekli olanın 55-60 bin maaşı


02 Kasım 2025 22:48
Bankadan emekli olanın 55-60 bin maaşı

Bankada 20 yıl çalışıp 99 öncesi 2 ay sigortası olduğu için emekli olan bi arkadaş ile konuşuyoruz, 55-60 bin emekli maaşı aldığını söyleyince küçük dilimi yuttum, kendimi düşündüm, bi emekli öğretmen taş çatlasın 30 bin emekli maaşı alır, boşa geçen yıllarıma yandım, bankada çalışan biri olsaydım, eyt'den emekli olup köşeyi dönseydim ne olurdu!!?


berkaydal
Daire Başkanı
02 Kasım 2025 23:49

seyyanen zam isteyruk, uzman-baş öğretmenlik isteyruk diye dolaşan sendika ve yarenlerine sormak lazım.

şöyle biraz zaman geçsin. emeklilik yaşı 75 olsun diye eylemlere çıkacağız daha :)

