Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editör arkadaşların dikkatine :Memurlar.net maaş hesaplama modulünde yanlışlık var.


02 Kasım 2025 23:01
Sayın editör arkadaşlar, maaş hesaplama bölümünde yer alan mühendislerin ocak 2026 arazi tazminatı ocak zammına göre zamlı hesaplanıyor sitede.Oysa ki ocak 2026 da alınacak olan arazi tazminatı ekim,kasım ve aralık aylarında araziye çıkılan gün için ödenecektir.Bu yüzden zamsız olarak tekrar düzeltilmesi gerekmektedir.Bilginize.

