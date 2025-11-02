Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik


02 Kasım 2025 23:04
Haber sitelerinin bazılarına değişiklik yapılacağına dair bilgiler düşmeye başladı. Boşanma mazeretinin kaldırılacağı söyleniyor. Ek olarak yapılacak düzenlemeler ve bu konu ile ilgili görgüsü ya da bilgisi olanlar bizlerle paylaşabilir mi?

