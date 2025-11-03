Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Neden Böyle


03 Kasım 2025 00:28
Neden Böyle

Sürekli çıkan reklamlardan bir mesajı okuyamıyorum. Neden böyle olmuş bu site. Bir ayarı falan varmı engellesek teklamı

Çok Yazılan Konular

Diyanet hac için niye bu kadar para alıyor?Hizmet Yılı

Sözlük

Bugün olanlar 1 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 kimlik 1 güne bir söz bırak 1 mısır tapınakları 1 en etkilendiğiniz film 1 yazarların ekşi sözlük mahlaslarını saklaması 1 Nauru Cumhuriyeti 1 açık açık konuşmak 1 paskalya adası 2

Son Haberler

İDDK, bölümde öğrenci olmadığı gerekçesi ile araştırma görevlisinin görev süresinin uzatılmamasını hukuka uygun buldu3 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıİTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerSamsun'da 18 yaşındaki genç bıçaklandı: Biri 15 yaşında 2 kişi yakalandıBulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?