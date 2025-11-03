Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Pazar ve Ardeşen ilçeleri nasıldır?


03 Kasım 2025 01:33
Pazar ve Ardeşen ilçeleri nasıldır?

Pazar ya da Ardeşen'de çalışan, çalışmış olan var mı? Sıralaması iyi olan birinin yazabileceği yerler mi? İnsanı nasıldır? Ardeşen için pek iyi yorumlar duymadım şimdiye kadar.


mk3781
Aday Memur
03 Kasım 2025 09:04
Rize'nin merkezden sonra en büyük ilçesidir. İmkanları nispeten iyidir.Duyduğunuz yorumlar nedir?

tonya61
Aday Memur
03 Kasım 2025 09:21
Dediğiniz yerlerin ilk atamaya açılacağını sanmıyorum ama açılırsa yazılır tabii ki!Ardeşen gayet güzel bir yer,insanını çok bilmiyorum.
