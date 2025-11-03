Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon Ne zaman yatacak ?


03 Kasım 2025 04:03
Promosyon Ne zaman yatacak ?

Promosyon nezaman yatar bilgi duyum haber varmı ?

Çok Yazılan Konular

İsbankasi Promosyon 100.000 TLİcralık polislerIS BANKASI HESABI AÇILAN VARMI?Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025Yürütmeyi Durdurma İptaliEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerTamamlayıcı Emeklilik SistemiyapılandırmaTsk istifa edip Polis olmak

Sözlük

Nauru Cumhuriyeti 1 mısır tapınakları 1 en etkilendiğiniz film 1 Bugün olanlar 1 kimlik 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 hayatın olağan akışı 1 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 açık açık konuşmak 1 paskalya adası 2

Son Haberler

İDDK, bölümde öğrenci olmadığı gerekçesi ile araştırma görevlisinin görev süresinin uzatılmamasını hukuka uygun buldu3 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıİTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerSamsun'da 18 yaşındaki genç bıçaklandı: Biri 15 yaşında 2 kişi yakalandıBulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?