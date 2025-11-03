öğretmenin raporlu gün sayısı

Mrh bir öğretmenin raporlu olduğu günler kırk günden sonraya taşarsa ne olur sen niye hasta oldun diye soruşturma mı açıyorlar

Mrh bir öğretmenin raporlu olduğu günler kırk günden sonraya taşarsa ne olur sen niye hasta oldun diye soruşturma mı açıyorlar