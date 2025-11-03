Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?


03 Kasım 2025 06:50
Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?

Mrh bir öğretmenin raporlu olduğu günler kırk günden sonraya taşarsa ne olur sen niye hasta oldun diye soruşturma mı açıyorlar


bahçesaray
Şef
03 Kasım 2025 07:39
tek hekimden almak ile heyet raporu almak arasında fark var müdür isterse, bir günlük alınan rapor için hakem doktor heyetine göndere bilir

BanuAlkan
03 Kasım 2025 08:09
tamam hepsi bu mu sonuçta hasta insanın raporu ölsün mü buna nasıl limitli süre tanımlamışlar akıl alır değil her neyse Soruşturma açılır mı daha önce bunu tecrübe etmiş birileri yazarsa sevinirim

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
03 Kasım 2025 09:54

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in konuyla ilgili 6. maddesinin 6. fıkrası şu şekildedir:

"(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir."

Görüldüğü üzere bu konuda açık bir düzenleme yapılmış zaten. 40 günden fazla rapor alınamaz diye bir şey yok. Zorunlu hallerde tek hekim de 40 günden sonra rapor verebilir ama bu raporun sağlık kuruluna onaylattırılması gerekir.

Hastalığa soruşturma açılmaz ama sağlık kurulu onaylamazsa o zaman açılabilir.


batman123
Aday Memur
03 Kasım 2025 09:58
ya siz ruh hastası mısınız 40 günden sonra sistem size rapor vermez zaten istesede yazamaz doktor sistem vermez

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
03 Kasım 2025 10:42

Bu nasıl bir tepki? Basitçe "sistem izin vermez" demeniz yetmiyor mu?

batman123, 4 saat önce
ya siz ruh hastası mısınız 40 günden sonra sistem size rapor vermez zaten istesede yazamaz doktor sistem vermez

imrancuhadar
Memur
03 Kasım 2025 10:48

Tuik enflasyon verileri gerginliği diyeceğim ama önce yazmış :)

Toplam 6 mesaj

