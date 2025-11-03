Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İş Bankası maaş hesabından EFT ücreti kesiyor


03 Kasım 2025 09:15
İş Bankası maaş hesabından EFT ücreti kesiyor

Anlaşmada EFT ücreti alınmayacağına dair madde vardı diye hatırlıyorum. Ama ücret isteniyor.


Alp340626
Memur
03 Kasım 2025 09:27
vakıf 2 yıl daha masraf almayacak kaldı ki enpara var 24 saat ücretsiz

kripto1982
Daire Başkanı
03 Kasım 2025 09:35
Kesinlikle devrem bende enpara kullanıyorum 7 gun 7/24 hiçbir masraf para yok harika bir sistemi var, yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum hiçbir sıkıntıda yaşamadım, maaş yattıktan sonra enparaya gönderiyorum tüm ödemelerimi oradan yapıyorum, tavsiye ederim kullanmayanlara
Alp340626, 29 dk. önce
vakıf 2 yıl daha masraf almayacak kaldı ki enpara var 24 saat ücretsiz

nexus87
Aday Memur
03 Kasım 2025 09:37
bende cepteteb kullaniyorum maaş yatar yatmaz atiyorum eft fast ucreti kesmiyor
