Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Faizsiz ek hesabı tanımlanmayıp şubeye giderek onaylatan var mı?


03 Kasım 2025 09:52
Faizsiz ek hesabı tanımlanmayıp şubeye giderek onaylatan var mı?

Benim icra dosyalarım vardı ama hepsini kapatmıştım ve borcum yok.. mobilden başvuru yapınca olumsuz değerlendirildi diyor.. müşteri hizmetlerini aradığımda açık kaydınız görünüyor dedi..

Bu şekilde olup şubede onaylatan var mı? Ve borcum olmamasına rağmen eski icralarım neden açık görünüyor.. bilen varsa yardımcı olursa sevinirim teşekkürler


Karakarta11903
Aday Memur
03 Kasım 2025 09:56
birebir seninle aynı durumdayım, bende bekliyorum. ne olacak bilmiyorum.

ÜçeKMekBikısaSamsuN
Aday Memur
03 Kasım 2025 10:00

Şubeye gitmedin sanırım.. faizsiz nakit avansı almayı geçtim bu dosyalar niye açık görünüyor ve nasıl kapatacağız onu anlamadım

Karakarta11903, 2 saat önce
birebir seninle aynı durumdayım, bende bekliyorum. ne olacak bilmiyorum.

fg1903
03 Kasım 2025 10:27
şubeye gittim. müdürle görüşüp gerekirse yetki ile çözeceğiz diye bir cevap berdi. bekliyorum haber vericez dediler

Furkanfurk
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:17

tebrik ediyorum çok yararlı bir başlık açmışsın


ÜçeKMekBikısaSamsuN
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:35

Ben şubeye gittim.. icralarımi kapattığım halde e haciz görünüyor dedi.. 6 ayda anca kapanır dedi.. sikayetvardan şikayet oluşturdum dönüş bekliyorum.. hı bir de furkanfurk bsg ymmbşı


İnfaz00
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:42
benim maas bankamda yapilandirmam var fazla bi miktar degil alma durumum var mı

Furkanfurk
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:44

aptlll herf ciddiydim ben bende bekliyorum. çekemedim burdan takip ediyorum.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ek hesap için verilecek 100bn3 Ay faizsiz 100 binFaizsiz ek hesabı tanımlanmayıp şubeye giderek onaylatan var mı?Faizsiz 100 bin TLEk hesap 100 bin tl faizsiz 3 taksitli tanımlandı kontrol edinYıllık izin için askerlik saydırmak?%60 üzeri engelli raporum var adliyede nerede çalışabilirimYeşil pasaportCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıSözleşmeli personel eş tayini

Sözlük

açık açık konuşmak 1 paskalya adası 2 Antipodes adası 1 hayatın olağan akışı 1 Bugün olanlar 1 Nauru Cumhuriyeti 1 mısır tapınakları 1 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 güne bir söz bırak 1 en etkilendiğiniz film 1

Son Haberler

Dijital Çağın Terör Ve Fitne FabrikasıYeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecekErdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruzİletişim Başkanı Duran: 3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olduEkimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?