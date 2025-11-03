Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

kasım ayı enflasyon tahmini :)


03 Kasım 2025 10:09
kasım ayı enflasyon tahmini :)
tahminleri alalım şimdiden mb anketi 1.55 diyor

Exsoso
Aday Memur
03 Kasım 2025 10:10
1.8 diye düşünüyorum.

Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
03 Kasım 2025 10:11

Öne bir Ekimi sindirelim :)


nrttn21
Aday Memur
03 Kasım 2025 10:14
1.40

mourınho34
Memur
03 Kasım 2025 10:16
kasım 1.48 aralık 1.09 rakamlar kesin :)

firatli_genclik
Genel Müdür
03 Kasım 2025 10:50

1 civarında gelir


1903Alparslan
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:06

Kasım 1.35 aralık 0.95


White3425
Şef
03 Kasım 2025 11:08
2.50

herdaimdogru
Şef
03 Kasım 2025 11:14

kasım ayı: 0,89 aralık ayı 0,45


imrancuhadar
Memur
03 Kasım 2025 11:14

Benzine zam geldi etki etmedi. Yazlık sebze meyveler artık belirgin bir şekilde fiyat artışı var etki etmiyor. Bir markete gittiğimizde bir önceki ay aldığımız bir ürünün fiyatını bir daha bulamıyoruz ama sorarsan enflasyon düşük. Halkın genel alım gücü dışında bir sepet ile belirlenip bu oranı genele yaymak tam anlamıyla bizimle dalga geçmektir. Buradan yazamıyoruz ama hislerimizi az çok tahmin edebilirsiniz.

Hak hukuk adalet vs vs.


firatli_genclik
Genel Müdür
03 Kasım 2025 11:46

O zaman 18.11 zam geliyor

herdaimdogru, 34 dk. önce

kasım ayı: 0,89 aralık ayı 0,45

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ekim Ayı Enflasyon beklenti anketi Son iki ay hariç 16.55 toplam Ocak zammı2026 Ocak ZammıTES Neden zorunlukasım ayı enflasyon tahmini :) Ocak 2026 zam tahiminiCuma günleri tatil olsunEkim 2025 aylık enflasyon rakamı2025 Ekim maaşlarımızı yazalım3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun

Sözlük

Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 en etkilendiğiniz film 1 hayatın olağan akışı 1 güne bir söz bırak 1 kötü niyetle iyi murada erilmez 1 açık açık konuşmak 1 mısır tapınakları 1 paskalya adası 2 Bugün olanlar 1 Antipodes adası 1

Son Haberler

Dijital Çağın Terör Ve Fitne FabrikasıYeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecekErdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruzİletişim Başkanı Duran: 3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olduEkimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?