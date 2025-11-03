Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Son iki ay hariç 16.55 toplam Ocak zammı


03 Kasım 2025 10:09
Sizce son 2 ay da toplamda 20 yi bulur mu?

ideaid
Genel Müdür
03 Kasım 2025 10:14

Bulur.


Aytaç Serbes
Aday Memur
03 Kasım 2025 10:14

Geçen seneki kasım ve aralık verileri sırasıyla 2,24 ve 1,03 bu yılda 2 ay aynı gelse %20,39 yapıyor en fazla olacağı oran bu


Exsoso
Aday Memur
03 Kasım 2025 10:15
Bu ay 3 ü geçer dedim ama geçmedi.
Son5yil
Şef
03 Kasım 2025 10:29

Akıl dışı bir oran, bunca törpüye rağmen bu rakam çıkmış, düşünün...


fatpın
Şube Müdürü
03 Kasım 2025 10:37

19-20 arası artık netleşti


mutlu_50
Müsteşar
03 Kasım 2025 10:38

Enflasyon farkına (sıfır zam) zammı diyorsunuz?


imrancuhadar
Memur
03 Kasım 2025 10:49

Zam mı?


davidsavagee
Aday Memur
03 Kasım 2025 10:56

Yüzde 20 artı 1.000 TL seyyanen zam diyebilir miyiz ocak ayı zammı için?


Exsoso
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:01
Tamam siz enflasyon farkı deyin.
cetek
Şube Müdürü
03 Kasım 2025 11:04

100 bin maaş alsan 20 bin zam. Daha ne olsun.


mutlu_50
Müsteşar
03 Kasım 2025 11:06

Hangi memur 100.000 TL alıyor? En düşük bekar memur maaşı 47.000 TL şuan. Algı mı yapıyorsunuz memur 100.000 alıyor diye?

cetek
Şube Müdürü
03 Kasım 2025 11:06

Hatta 200 bin maaş alsan 40 bin zam.


yldzhmt
Şube Müdürü
03 Kasım 2025 11:13

Arkadas mesele ocakta 20-25 olmasi degil.

Sana Temmuzda %5 verildi ve iki ayda eridi.

3 ve 4. Aylarin sonunda %5 alacagin olustu. Yani icerdesin. Bunun pesine dusmen gerek. Fark olustuysa o ay versinler.

5 ve 6. Ayda da %4 yine fark olussa sen yuzde 10a yakin hakkin olan parayi gec olarak ocakta alacaksin

Hala 20mi olur 25mi olur diye soruyorsunuz. Valla yazik, uzuluyorum bu zihniyete.


imrancuhadar
Memur
03 Kasım 2025 11:18

Geçmiş dönemlerden hak ettikleri enflasyon farklarını ( Tuik Verileri ile ne kadar güvenilir orası da ayrı bir muamma ) aylar sonra alıyorlar ve ona da zam diyorlar. Bunlara neyi anlatabilirsin ki.

debug
Müsteşar Yardımcısı
03 Kasım 2025 11:23

Tabi... Hatta biz kurumda 20 arkadaş birleştik. Baktık maaşımız 1 milyon TL. Bi hesapladık 200bin TL ZAM! Elimiz ayağımız titredi birden.

Md00
Şef
03 Kasım 2025 11:30

yüzde 20 garanti diyorsunuz da yüzde 3 çıkın tes sistemi denen olay var yani 17 oldu .. ama sendıkalar ses varmı yok


firatli_genclik
Genel Müdür
03 Kasım 2025 11:40

65000 alan uzman öğretmen maaşını 78000 yaptı elhamdülillah


bulaşşıkk
Şef
03 Kasım 2025 11:46

Bu akçmrlar oldukça sırtımıza semer vuran çok olur.

