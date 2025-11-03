KASIM alımı yaklaşıyor... Gençler bekliyor

Merhaba,

Kasım alımı yaklaşıyor ve bekleyen bir sürü kişi var. Haberlerde gençlerin artık bu mesleği tercih etmediğini okuyoruz hep. İleride bu durum mesleğin bekası açısından sorun yaratmaz mı sizce? Çalışacak kişi bulamayınca mecburen şartları iyileştirmeleri gerekmez mi? Çünkü yeni polis eksikliği ve kalifiye kişilerin tercih etmemesi belki gözlerini açar diye düşünüyorum. Ek olarak ben de kendimi denemek için başvuracağım alımlara.

Hali hazırda bir işim var, neredeyse polis kadar kazanıyorum 9-6 haftaiçi çalışıyorum. Hayırlısı olsun.