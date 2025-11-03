KASIM alımı yaklaşıyor... Gençler bekliyor

Burada önemli olan polisin maddi imkanlarını, sosyal hayatını ve çalışma düzenini iyileştirerek polisliğe özendirmek gerekir. İnsanların sadece maddi gerekçelerle, maaşım olsun diyerek polis olmaması lazım.İnsanlara, halka, çocuklara sosyal mühendislikle, medya ile polisliğin, kanunun, nizamın, düzenin ve buna uyumanın ve bunun uygulayıcısı olmanın iyi ve gurur verici birşey olduğunu empoze etmek gerekir. İnsanlar torbacılara, mafyaya değil polise özenmeleri gerekir. Meşhur bir dizide de geçer herkes Poblo Escobar'ı bilir ama onu hapse atmak için gece gündüz çalışan polisleri kimse bilmez diyordu. İşte biz her yönüyle insanları polisliğe özendirmemiz için bu mesleğe saygınlık kazandırmalıyız ancak bu şekilde suçun önüne geçebiliriz ve huzurlu bir toplum inşa edebiliriz. Ali gider Veli gelir nasıl olsa bu iş yapılır ile olmaz bu işler. İşler yapılır ama nasıl yapılır. Polisin tayin sıkıntısı, geçim sıkıntısı, izin/istirahat sıkıntısı olmazsa poliste kendini işine daha çok verir haliyle.
, 37 dk. önce
White3425
Lise mezunu alım yaparlar gene bulurlar