KASIM alımı yaklaşıyor... Gençler bekliyor


03 Kasım 2025 10:20
Merhaba,

Kasım alımı yaklaşıyor ve bekleyen bir sürü kişi var. Haberlerde gençlerin artık bu mesleği tercih etmediğini okuyoruz hep. İleride bu durum mesleğin bekası açısından sorun yaratmaz mı sizce? Çalışacak kişi bulamayınca mecburen şartları iyileştirmeleri gerekmez mi? Çünkü yeni polis eksikliği ve kalifiye kişilerin tercih etmemesi belki gözlerini açar diye düşünüyorum. Ek olarak ben de kendimi denemek için başvuracağım alımlara.

Hali hazırda bir işim var, neredeyse polis kadar kazanıyorum 9-6 haftaiçi çalışıyorum. Hayırlısı olsun.


KenanKomutan32
Şef
03 Kasım 2025 10:41

Polis kadar kazanıyosan ne işin var kardeşim polislikte kafayımı yedin


Yeniaynasiz
Aday Memur
03 Kasım 2025 10:43

1 tane memnun olan göremedim kimse mi olduğu yerden memnun değil

masterrrrr
Şef
03 Kasım 2025 11:09

13 yillik polisim, polislikten 10 bin lira dusuk kazandiran birsey bulsam hemen birakirim


White3425
Şef
03 Kasım 2025 11:11
Lise mezunu alım yaparlar gene bulurlar

Yeniaynasiz
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:32

mesaj attim reis

Alidmr58
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:32

Burada önemli olan polisin maddi imkanlarını, sosyal hayatını ve çalışma düzenini iyileştirerek polisliğe özendirmek gerekir. İnsanların sadece maddi gerekçelerle, maaşım olsun diyerek polis olmaması lazım.İnsanlara, halka, çocuklara sosyal mühendislikle, medya ile polisliğin, kanunun, nizamın, düzenin ve buna uyumanın ve bunun uygulayıcısı olmanın iyi ve gurur verici birşey olduğunu empoze etmek gerekir. İnsanlar torbacılara, mafyaya değil polise özenmeleri gerekir. Meşhur bir dizide de geçer herkes Poblo Escobar'ı bilir ama onu hapse atmak için gece gündüz çalışan polisleri kimse bilmez diyordu. İşte biz her yönüyle insanları polisliğe özendirmemiz için bu mesleğe saygınlık kazandırmalıyız ancak bu şekilde suçun önüne geçebiliriz ve huzurlu bir toplum inşa edebiliriz. Ali gider Veli gelir nasıl olsa bu iş yapılır ile olmaz bu işler. İşler yapılır ama nasıl yapılır. Polisin tayin sıkıntısı, geçim sıkıntısı, izin/istirahat sıkıntısı olmazsa poliste kendini işine daha çok verir haliyle.

