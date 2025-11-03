Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?


03 Kasım 2025 10:20
Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?

majör depresyon, obsesif komplüsif bozukluk ve anksiyete hastasıyım ve bu aralar oldukça intihara meyilliyim. kurumum beni verilen tek hekim sağlık raporlarından ötürü sağlık kuruluna (çalışabileceğine dair durum bildirir sağlık kurulu raporu için) sevk etmiş. 24 kasım sabahı randevum var. süreç nasıl işler ??? sonuç ne olur ?


batman123
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:02
değmez yapmayın boşverin

gokhankakiz41
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:03

neden ???

batman123, 3 saat önce
değmez yapmayın boşverin

bahçesaray
Şef
03 Kasım 2025 11:03
rapor doğru ise problem yok, ama böyle bir teşhis ve teşhise göre rapor yanlış ise ceza alırısnız

batman123
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:03
ölünce n'olacak ki yok olacan

gokhankakiz41
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:16

daha iyisini nbulamıyorum zaten. durumum ciddi o açıdan.

batman123, 3 saat önce
ölünce n'olacak ki yok olacan

gokhankakiz41
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:21

daha iyi bir yol bulamıyorum zaten. durumum son derece ciddi o açıdan. her an her şey olabilir.

batman123, 3 saat önce
ölünce n'olacak ki yok olacan

bulaşşıkk
Şef
03 Kasım 2025 11:22

Şunu atsalar gayrı da o da kurtulsa biz de.


gokhankakiz41
Aday Memur
03 Kasım 2025 11:28

niye ??

bulaşşıkk, 2 saat önce

Şunu atsalar gayrı da o da kurtulsa biz de.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Biraz da kendimizi eleştirelim.48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Proje okul atamaları yargı kararlarıİl emri ile gelen resen atanır mı?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?

Sözlük

kötü niyetle iyi murada erilmez 1 hititler 1 açık açık konuşmak 1 Bugün olanlar 1 en etkilendiğiniz film 1 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 mısır tapınakları 1 güne bir söz bırak 1 hayatın olağan akışı 1 Nauru Cumhuriyeti 1

Son Haberler

2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezalarıKapıkule'de çift yönlü 7'şer kilometre tır kuyruğu oluştuKent Uzlaşısı dosyası: Ahmet Özer'e 15 yıl hapis cezası talebiAhmet Türk: Mustafa Kemal'den sonra en güçlü lider Erdoğan'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?