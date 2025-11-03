Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

TÜİK kendi açıkladığın enflasyon verilerine inanıyormusun?


03 Kasım 2025 10:44
TÜİK kendi açıkladığın enflasyon verilerine inanıyormusun?

2026 yılında iğneden ipliğe %35-40 arası zam gelicek. tüik denilen iktidar kurumu memur ve emeklisine en fazla %20 zam verecek. hala kasım enflasyonu ne olur aralık enflasyonu ne olur diyenler 2026 da daha da fakir olacaksın. kamusen ve memursen denilen iktidar sendikaları varken memur 2026 da aç kalacak. TES denilen zorunlu haraçtan maaşından %3 para kesilecek. yani 2026 da %17 zam alacaksın herşeye %40 zam gelirken...

