Tayin Hakkında

Günaydın herkese iyi haftalar. Ben İstanbulda çalışıyorum eşim Urfa ilinde özel bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başladı 365 gün sonra benim tayin isteme hakkım var mıdır ? Daha önce bu sebeple tayin olan veya bekleyen meslektaşım varsa bilgilendirirse çok sevinirim şimdiden teşekkürler

Günaydın herkese iyi haftalar. Ben İstanbulda çalışıyorum eşim Urfa ilinde özel bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başladı 365 gün sonra benim tayin isteme hakkım var mıdır ? Daha önce bu sebeple tayin olan veya bekleyen meslektaşım varsa bilgilendirirse çok sevinirim şimdiden teşekkürler