Bolu cezaevinde korkunç olay. Ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını duvara fırlatıp ağır yaraladı


03 Kasım 2025 11:00
Bolu cezaevinde korkunç olay. Ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını duvara fırlatıp ağır yaraladı

Bolu'da ?Adam öldürmeye teşebbüs? suçundan tutuklu bulunan Hakan K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızına saldırdı. Küçük kızı duvara fırlatan Hakan K.'ye infaz koruma memurları müdahale etti. Kız çocuğunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Olay, cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu?nda meydana geldi. ?Adam öldürmeye teşebbüs? suçundan tutuklu bulunan Hakan K.?yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti.

Kızına saldırıp duvara fırlattı

Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları Hakan K.?ye müdahale etti. Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

