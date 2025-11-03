Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm fazlası idareci duyurusu ne zaman olur?


03 Kasım 2025 11:47
Norm fazlası idareci duyurusu ne zaman olur?

bu yıl okulumuzda mesem kapandı. okulda en düşük puan benim. norm fazlası olduğum ne zaman belli olur süreç nasıl olur. yönetmelikte hep öğretmenlerle ilgili bilgiler var. il milli eğitimin yayınladığı norm fazlası listede de adım yok, daha doğrusu hiç bir idareci yok. o ayrı bir liste olarak mı yayınlanır? bilgilendiremn olursa çok sevinirim


Türkçeci123456789
Aday Memur
03 Kasım 2025 12:21

Hangi ildesiniz hocam


Bukettdeniz
Aday Memur
03 Kasım 2025 12:42
idarecilerle öğretmen kadroları birlikte açıklandı hocam.

alparslan-1071
Aday Memur
03 Kasım 2025 12:55

haziran ayında mesem de öğrenciler mezun olmuş ama yazıyı yeni göndermişler.

