TOKİ ANKARADA HANGİ ADRESLERE YAPILACAK ? BİR BİLEN VAR MI?


03 Kasım 2025 14:12
Oturduğum ilçede seçme şansı tanırlar mı ? proje nerede olacak nereden öğrenebiliriz?


ExpertE
Müsteşar Yardımcısı
03 Kasım 2025 15:15

Bu sorunun yeri maaş/özlük hakları görevde yükselme forumu mu? Sitesinden araştırın seçme vs olmaz.

