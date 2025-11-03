Veli öğretmen olunca çocuk okul durumu

İyi günler, eşim öğretmen, okul çağına gelen çocuğumuz var, ikametimiz eşimin okuluna yakın yerde değilse fakat çocuğumu eşimin okulunda okutmak istersek bu mümkün mü? Böyle bir durum yönetmelik genelgede vs falan var mı öğretmen arkadaşlar

İyi günler, eşim öğretmen, okul çağına gelen çocuğumuz var, ikametimiz eşimin okuluna yakın yerde değilse fakat çocuğumu eşimin okulunda okutmak istersek bu mümkün mü? Böyle bir durum yönetmelik genelgede vs falan var mı öğretmen arkadaşlar