Veli öğretmen olunca çocuk okul durumu

03 Kasım 2025 15:20
İyi günler, eşim öğretmen, okul çağına gelen çocuğumuz var, ikametimiz eşimin okuluna yakın yerde değilse fakat çocuğumu eşimin okulunda okutmak istersek bu mümkün mü? Böyle bir durum yönetmelik genelgede vs falan var mı öğretmen arkadaşlar

03 Kasım 2025 16:39

İşi yokuşa sürebiliyorlar. Dİlekçenizde aşağıdaki maddeyi yazarsınız.

E-OKUL KAYIT İŞLEMLERİ KILAVUZU

33) Anne / Babanın İkisinin de Çalışması Durumunda Öğrencinin Kaydı İş Yeri Adreslerine Yapılabilir mi?

Anne ve babanın ikisinin de çalışması ve istemeleri hâlinde öğrencinin nakli belgelendirilmesi şartı ile anne veya babasının çalıştığı adresin kayıt alanındaki okula yapılır.

