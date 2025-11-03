Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru Ne iş Yapar?


03 Kasım 2025 15:54
Adli Tıp Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru Ne iş Yapar?

Merhabalar sorum başlıktaki gibi, internette araştırdım fakat pek bir bilgi bulamadım. Adli Tıp Kurumu İnfaz ve Koruma Memuru ne iş yapar nerelerde görev alır vs gibi sorularım var bilgi sahibi olanlar yardımcı olabilir mi ?


mratanamayan
Memur
03 Kasım 2025 16:52

adli tıba gelip sağlık işlemleri yapılan tutuklular var veya ruh hastası suçlular var bunların adli tıp tarafından bir süre gözlemlenip rapor ayarlanması gerekiyor oradaki infaz korumalar giriş çıkış refekat vs görevleri yapıyorlar

