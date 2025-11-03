Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

D bölgesinden nereye alt bölge olur


03 Kasım 2025 19:38
D bölgesinden nereye alt bölge olur

merhaba, yeni yönetmelik ile A-B-C-D-E bölgeler haline gelmiş. A ve B'den , D-E gidilir yazıyor ama D-E den herhangi bir yere gidilebiliyuor mu

