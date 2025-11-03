Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Yüzbin faizsiz krediyi nasıl değerlendireceksiniz?


03 Kasım 2025 19:49
Altın alarak mı, vadeye yatırarak mı yoksa döviz alarak mı?

