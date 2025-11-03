Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
istafa edip universiteye açıktan atama ile gecmek


istifa edip universiteye açıktan atama ile gecmek
merhaba emniyet personeliyim emniyet muvaffakat vermeyecegii için geçmek istediğim üniversitede direk asker polis almıyor şu şekilde yapsam usulüne uygun istifa edip 6 ay bekleyip açıktan atamayla üniversite başvuru yapsam kabul edermi

