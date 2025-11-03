istafa edip universiteye açıktan atama ile gecmek

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : bilgisayartekniker
Çok Yazılan Konular
Belediye kurumları arasında nakil süreciAday memurken geçici görevlendirme ile belediyeler arası veya diğer devlet kurumlarına geçişÖğrenim Değişikliği ( Önlisans - Lisans )Zabıta MülakatıMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Belediyede aday memurken istifa ettim.Kurumlar arası geçiş.Tayin hakki ( belediye - universite )Belediye veya üniversitede çalışıpta Başka Kuruma Geçmek İsteyen Varsa Yerini Doldurabilirim !Belediyeden İl Özel İdareye Geçiş Nasıl Oluyor ?
Sözlük
Son Haberler
Ana sınıfı öğrencileri, 'Lösemili Çocuklar' için gökyüzüne balon bıraktı100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' artık 'ölü'Kurtulmuş: Silahların bırakılması teyit edilince süreç TBMM'ye gelecekEğitim-Bir-Sen'den TBMM'ye Çağrı: Kamu görevlilerinin kayıpları Bütçe Kanunu'na eklenmeliİletişim Başkanı Duran: 3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası oldu
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?