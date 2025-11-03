Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis olmaya engel dosya


03 Kasım 2025 20:17
Merhaba, cinsel taciz ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından olan dosya uzlaştırmayla kapandı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Adli sicil ve arşiv kaydında görünmüyor. Bu dosya kamudaki hangi mesleklerde sıkıntı çıkarır hangilerinde çıkarmaz

Polis

Jandarma

Tıbbi sekreter

Öğretim görevlisi

Laboratuvar teknikeri

Bu mesleklerden hangilerinde sorun olur/olmaz?


Deli-Kurt2017
Şef
03 Kasım 2025 21:01

Onu kimse bilemez. Önemli olan ceza almaman. Polis merkezinde calistigim sirada bir insani bu sekilde suclamak cok kolay oldugunu gordum. Maalesef beyan esasdir mantigi cogu kisinin canini yakti. Yaptin yapmadin demiyorum. Eger yapmadiysan karsi dava acardim. Insanin lekelenmeme hakki vardir. Onemli olan bir sucdan ceza alip almaman ancak hakkinda isnat edilen suclama yuz kizartici bir suclama onun icin kimse bilemez. Normalde kyok aldiysan engel olmaz. Bu suclarda kimse yorum yapamaz.

Toplam 1 mesaj

