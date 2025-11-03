Yönetici görevlendirme yönetmeliği değişirse eski puanı kullanabilir miyim?

Şuan yeni yöneticiler, eski yöneticiler şeklinde bir durum var,iki taraf lehine de bir düzenleme yapılırsa ya sinav artı ek şeklinde bir uygulama.(Taslak böyle umarım değişmez) Yada sadece ek ama artı 4 de okulunu seçene mesela artı 10 puan gibi bir düzenleme.Bu şekilde her kesimin memnun olacağı bir düzenleme yapılmış olur. Merakla bekliyoruz.

Şuan yeni yöneticiler, eski yöneticiler şeklinde bir durum var,iki taraf lehine de bir düzenleme yapılırsa ya sinav artı ek şeklinde bir uygulama.(Taslak böyle umarım değişmez) Yada sadece ek ama artı 4 de okulunu seçene mesela artı 10 puan gibi bir düzenleme.Bu şekilde her kesimin memnun olacağı bir düzenleme yapılmış olur. Merakla bekliyoruz.