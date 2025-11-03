Yönetici görevlendirme yönetmeliği değişirse eski puanı kullanabilir miyim?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Biraz da kendimizi eleştirelim.İl emri ile gelen resen atanır mı?İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Pazar ve Ardeşen ilçeleri nasıldır?EBYS kullanımı öğretmenlere ne zaman açılacak?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?