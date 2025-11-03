Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetici görevlendirme yönetmeliği değişirse eski puanı kullanabilir miyim?


03 Kasım 2025 20:53
Yönetici görevlendirme yönetmeliği değişirse eski puanı kullanabilir miyim?

Hocalarım, malumunuz yönetmelik değişme aşamasında. 2025 EKYS puanımı kullanmadım. Yönetmelik değişirse kullanabilir miyim? Fikriniz var mı?


kayserili380383
Aday Memur
03 Kasım 2025 22:57
Sınav varsa güzel, Sınav olmayacaksa (yenilen görevlendirmede) kendi okulunu seçene artı 4 değil daha yüksek puan verilmesi lazım

kayserili380383
Aday Memur
03 Kasım 2025 23:13
Şuan yeni yöneticiler, eski yöneticiler şeklinde bir durum var,iki taraf lehine de bir düzenleme yapılırsa ya sinav artı ek şeklinde bir uygulama.(Taslak böyle umarım değişmez) Yada sadece ek ama artı 4 de okulunu seçene mesela artı 10 puan gibi bir düzenleme.Bu şekilde her kesimin memnun olacağı bir düzenleme yapılmış olur. Merakla bekliyoruz.

peknadirbey
Aday Memur
04 Kasım 2025 09:16

Ben ilk defa yönetici olacaklar için sormuştum hocalarım?


peknadirbey
Aday Memur
04 Kasım 2025 09:18

İlk defa yönetici olarak atanacakların 2025 Ekys puanı yönetmelik değisse bile kullanabilirler mi?

