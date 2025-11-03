EBYS kullanımı öğretmenlere ne zaman açılacak?

merhaba,

gelen bildirmler oluyordu geçen yıl bu yıl da oldu (E ajanda üzerinden) öğrenemiyor hatta galiba bir iki tanesini kaçırdım. Ama okulla irtibata geçip sorun olmasını da önledim.

yani bu ebys ne zaman öğretmenlerin kullanımına açılacak sizce? DYS sistemden kaldırıldı ama tekrar eklendi ve eski yazıyor. Yeni hiçbir bildiirm de yok DYS de.

galiba, yanlış değilsem şuanda okul idareleri EBYS yi kullanabiliyorlar.