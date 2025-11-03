Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Biraz da kendimizi eleştirelim.48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?Okulda karşı cins idarecilere ismiyle hitap edilmesi etik midir?Proje okul atamaları yargı kararlarıYönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?İl emri ile gelen resen atanır mı?
Sözlük
Son Haberler
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlara düşük zam sinyaliBakan Tekin'den 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesine ilişkin açıklamaAJet uçağında iniş öncesi teknik problem: Sefer emniyetli şekilde tamamlandıGüllü'nün ölümünde yeni gelişme: Parkelerde kayganlaştırıcı madde bulunmadı17 yaşındaki çocuk ahırda ölü bulundu
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?