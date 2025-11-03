Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

YouTube kanalı para kazanmak


03 Kasım 2025 23:55
Adalet Bakanlığında İ. k. m olarak görev yapıyorum YouTube da kanal açıp para kazansam sorun olur mu?

monoditrii
Aday Memur
04 Kasım 2025 00:07
çekemeyen birisi dürtmeyene kadar sorun olmaz
