KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

2024 Puanı ile girip 2026 Puanı ile Tekrar Tercih Vermek


04 Kasım 2025 02:57
2024 Puanı ile girip 2026 Puanı ile Tekrar Tercih Vermek

2024 KPSS Lisans puanım var bununla atanıp(büyük ihtimal memleketime uzak bir yer olacak) Daha sonrasında 2026 sınavına girip kendi memleketim olan yer çıkarsa tekrar tercih verip geçiş yapabilir miyim?

