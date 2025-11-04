Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Tüik son 5 yıldır enflasyon verisini yanlış hesaplıyor. gerçek memur maaşı?


04 Kasım 2025 08:57
Tüik son 5 yıldır enflasyon verisini yanlış hesaplıyor. gerçek memur maaşı?

son 5 yıldır enag ın açıkladığı enflasyon verilerine göre zamlar yapılsaydı en düşük memur maaşı 94.200 tl olacaktı gerisini siz düşünün. gün gelecek herkes yanlış hesaplanan enflasyon verileri için mahkemelere başvuracak. olur olmaz bilmiyorum


04 Kasım 2025 09:19

memur sayısı artmasına rağmen bütçeden memura ayrılan pay düşüyor buna bakman yeterli

