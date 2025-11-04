Deniz Kuvvetleri Dış Kaynak Subay/Astsubay Alımı Hk.

Merhaba, Bir şey danışmak ve tavsiye almak için yazmak istedim. Ben yeni mezun makine muhendisiyim, askerden yeni geldim. Iş başvuruları yapıyorum ama alım yok ve işten çıkarma var. Çevrem de olmadığı için staj yerleri bile zor bulmuştum.Kendinizi ne kadar geliştirmeye çalışsanız da iş işte öğreniliyor ve özel sektör malum. Dış kaynaktan subay/astsubay alımı gördüm.Askerligimi K.K. yedek subay olarak yapmıştım.K.K.lerinde kalmak istemedim. Dış alım subay/astsubay alimi gordum. Sadece kpss puanım olduğu için astsubay olarak başvurabilirim. Seneye kpss/ales/yds deneyebilirim ama bu seferde yaşım klavuzdaki yaş sinirini geçecek. O yüzden bu sene deniz astsubay motorcu veya topçu sınıfına girebilme hakkım var. Bunlardan hangisini tavsiye edersiniz. Bu süreci yaşayanlar ve tecrübeli büyüklerim ne tavsiye ederler. Teşekkürler.

