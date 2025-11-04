Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Uzman öğretmenlikte yanlış alan!


04 Kasım 2025 11:38
Uzman öğretmenlikte yanlış alan!

merhaba. Teknoloji tasarım öğretmeni olarak uzman öğretmenliğe başvurdum ancak eğitim programı videoları "görsel sanatlar uzmanlık alanı" olarak atanmış ÖBA'da. Aynı sorunu yaşayan var mı?

Çok Yazılan Konular

10 Kasım programını hangi tarihte yapacaksınız?Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?48 saat ders ve 14 saat seçmeli var kaç norm olur?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Raporlarımdan dolayı sağlık kuruluna sevk edildim süreç nasıl işler ?Biraz da kendimizi eleştirelim.İl emri ile gelen resen atanır mı?Pazar ve Ardeşen ilçeleri nasıldır?EBYS kullanımı öğretmenlere ne zaman açılacak?İlçe millî eğitim müdürünün resen görevlendirme yetkisi var mı?

Sözlük

güne bir söz bırak 2 açık açık konuşmak 1 en çok güldüğüm cümleler 1 uruk hai 2 hititler 1 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 dodo kuşu 3 Antipodes adası 1 en etkilendiğiniz film 1 hayatın olağan akışı 1

Son Haberler

Vatandaşın varlıkları borçtan hızlı büyüdüMEB, CİMER başvuruları üzerine İstanbul'daki okullarda deprem incelemesi yaptıKonya'da 2 yaban keçisini öldürenlere 1,9 milyon lira ceza uygulandı1,8 milyon hacı adayı için büyük gün: Hac kurası yarınDevlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?