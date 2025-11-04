KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
hagb hakkında.


04 Kasım 2025 13:18
hagb hakkında.

merhaba , basit hakaret suçundan 17 sene önce alınan ve hagb'ye çevirilen hapis cezası memuriyete engel midir?


tugaylife.13
04 Kasım 2025 13:20

3 aylık bir hapis cezası.

