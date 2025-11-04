KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
04 Kasım 2025 13:18
merhaba , basit hakaret suçundan 17 sene önce alınan ve hagb'ye çevirilen hapis cezası memuriyete engel midir?


tugaylife.13
04 Kasım 2025 13:20

3 aylık bir hapis cezası.


büryan
Aday Memur
04 Kasım 2025 14:49

hukukçuları geneli 657 sayılı devlet memurları kanuna göre engel olamayacağını belirtiyorlar. siz HAGB düşme kararı aldırdınız mı? denetim süresi bittiğinde ilgili mahkemeye dilekçe verip düşme kararı aldırmanız gerekiyor.


tugaylife.13
04 Kasım 2025 14:58

hiçbir şey yaptırmadım, halen 13 yıldır da uzman olarak çalışıyorum .

büryan
Aday Memur
04 Kasım 2025 15:25

hocam uyap üzerinden dava dosyanızı kontrol etmenizi, eğer düşme kararı yoksa, e imzalı bir dilekçe ile uyap üzerinden, ek karar talebi seçeneği ile başvuru yapmanızı tavsiye ederim. ilgili mahkeme başvuruya istinaden, adli sicil genel müdürlüğünden sabıka kaydı ister, eğer gelen sabıka kaydında denetim süresi içerisinde suç görünmesse HAGB düşme kararı verilir.


tugaylife.13
04 Kasım 2025 15:31

uyap ya da adli sicilde görünmüyor, kurumların arşiv soruştırmasında ortaya çıkıyormuş..

büryan
Aday Memur
04 Kasım 2025 15:48

evet hocam arşiv araştırmasında , emniyet dava dosyanız ile ilgili genel bilgileri kuruma gönderir. Mahkeme adı, dosya numarası, suçun adı. kurumlar da genelde ilgili mahkemeden ya da kişinin kendisinden gerekçeli kararı ister ve değerlendirme komisyonunda değerlendirir. işte siz düşme kararı aldırırsanız ilgili mahkeme kuruma düşme kararını gönderecektir. Bu da kurumun değerlendirmesinde önem teşkil edecektir. (hocam benim araştırmalarımda dava dosyalarının UYAP'tan silinmesinin mümkün olmadığı şeklinde.)


tugaylife.13
04 Kasım 2025 18:23
hocam Uyap 'ta görünmüyor .. kurum muhtemel ilgili mahkemeye yazıyı yazmıştır yani benim onları yapana kadar karar aldırana kadar yazışmalar yapılır.. Uyap'a baktım tekrar tekrar kayıt yok hocam..
