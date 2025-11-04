Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...

Aksaray Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer öğrencilerin kullandığı kütüphanenin lokantaya çevrilmesine tepki gösterdi. Görevden alınan eğitimci bu nedenle canına kıydı.

