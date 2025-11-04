KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu

33. Dönem Pomem Yoklama Kaçağı Bakaya Durumu


04 Kasım 2025 13:49
Herkese merhaba, şubatta tecilim bitiyor. Bir daha da erteleyemiyorum. 33.dönem pomem alımlarını kazanırsam sıkıntı olur mu? Yoklama kaçağı ya da bakaya olursam. Şimdiden teşekkürler.

