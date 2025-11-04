Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi


04 Kasım 2025 14:03
Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi

Merhaba arkadaşlar, son yapılan atamada bu hastaneye atandım. Aramızda bu hastanede görev yapanlar varsa kendilerinden hastanenin genel yapısı ve durumu ile ilgili bilgi rica ederim. Benim için önemli olan bilgiler; Oryantasyon süreci yeni atanan birisi bu hastanede nasıl bir süreçten geçer ? Yoğun bakım ağırlıklı bir hastane olduğunu biliyorum, atanan kişi doğrudan yoğun bakıma gönderilir mi ? Nöbet sistemine ne kadar zaman sonra dahil olur ? Son olarak maaş ve yan ödemeler burada nasıldır ? Şimdi den teşekkür ederim.

