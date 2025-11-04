Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sağlık raporu beyan


04 Kasım 2025 14:15
Sağlık raporu beyan

hastaydım doktora gittim 2 gün istirahat raporu verdi bunu kurumumda hangi birime teslim etmeliyim?


shah mat
Aday Memur
04 Kasım 2025 14:20

personel bürosu/insan kaynakları


tds2024
Aday Memur
04 Kasım 2025 14:21
hastaneye gitmem mi gerekiyor?
shah mat, 5 saat önce

personel bürosu/insan kaynakları


shah mat
Aday Memur
04 Kasım 2025 14:22

rapor aldıysanız e nabızda çıkar, o pdf'i kuruma mail ile de atabilirsiniz ama göreve başlarken raporun aslını götürüp teslim edin


tds2024
Aday Memur
04 Kasım 2025 14:31
sağolun hocam teşekkür ederim
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi

