Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

3/1 Derecede 4 lük kadro nasıl 3 olur ?


04 Kasım 2025 15:50
3/1 Derecede 4 lük kadro nasıl 3 olur ?

Yardımcı olursanız sevinirim derecem 3/1 oldu ama kadro 4 te olduğu için yeşil pasaport başvurusu yapamıyorum ,dilekçe yazmam gerekiyormuş.Nasıl bir yol izlemeliyim

Çok Yazılan Konular

Memurun isteği dışında görevlendirilmesiGİH şuanki maaşMuvafakatKaymakamlık çalışanları hk.

Sözlük

hayatın olağan akışı 1 en etkilendiğiniz film 1 güne bir söz bırak 2 Nemrut dağı 1 uruk hai 2 hititler 1 açık açık konuşmak 1 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 100 yıl sonra yok olacak şehirler 1 Antipodes adası 1

Son Haberler

Otomotiv pazarı tarihi zirvede: İlk 10 ayda satışlar 1 milyonu aştıHakim ve Savcı Yardımcılığı sınav ve başvuru tarihleri açıklandıAhsen bebeğin ölümünde ihmal iddiası: Adli Tıp 'kafatasında kırık' tespit etti!Polislik hayali için 66 kilo verdi, okulda doğuştan tek böbrekli olduğunu öğrendiOkulda dehşet anları: Bir grup maganda okul basıp, öğrenci darp etti!

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?