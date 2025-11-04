Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 12. hafta


04 Kasım 2025 16:07
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 12. hafta

Maç Başlangıcı: 7 Kasım 2025 Saat: 20:00

Gaziantep-Rize

Trabzon-Alanya

Kasımpaşa-Göztepe

Karagümrük-Konya

Samsun-Eyüp

**********************************

Gençlerbirliği-Başakşehir

Kocaeli-Galatasaray

Fenerbahçe-Kayseri

Antalya-Beşiktaş

**********************************

Bandırma-Bolu

Erzurum-Esenler

Sakarya-Serik

Çorum-Iğdır

Maç Skoru: Kocaeli-Galatasaray

Çok Yazılan Konular

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 10. hafta

Sözlük

hayatın olağan akışı 1 Antipodes adası 1 Nemrut dağı 1 açık açık konuşmak 1 uruk hai 2 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 en çok güldüğüm cümleler 1 hititler 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 dodo kuşu 3

Son Haberler

Makam aracı jandarma minibüsüne çarptı: 2 asker yaralandıTüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 6 Kasım Perşembe toplanacakDolar günü yükselişle kapattıİBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 116'sını sattı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?