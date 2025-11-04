TMO Becayis

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
04 Kasım 2025 16:07
Çanakkale(merkez) şubede teknisyenim. Kırıkkale Kırşehir Yozgat Ankara iç Anadolu illerinde becayis yapmak istiyen varsa ulaşsın.

