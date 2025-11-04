Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
TOKİ başvuru


TOKİ başvuru
Merhaba, Tokinin projesine başvurma şartlarında anne babanin üzerine ev olmmali vs gibi kriterler var. ben 30 yas üstü evliyim annem ile beraber yaşıyorum, oturduğumuz ev annemin üzerine. ben başvuru yapabiliyor muyum. 30 yaş altı olanlar yapamıyor, 30 yaş üstü için öyle bir kriter bulamadım fakat ayni evde yaşayınca benim evim var gibi gorurmu sistem

Kardeşim ev annenin üzerine sen evlisin ha annenin yanında kaldın ha başka bir evde fark etmez senin işin ailen ile kalmamış başvuru yapabilirsin.

