TOKİ başvuru

Merhaba, Tokinin projesine başvurma şartlarında anne babanin üzerine ev olmmali vs gibi kriterler var. ben 30 yas üstü evliyim annem ile beraber yaşıyorum, oturduğumuz ev annemin üzerine. ben başvuru yapabiliyor muyum. 30 yaş altı olanlar yapamıyor, 30 yaş üstü için öyle bir kriter bulamadım fakat ayni evde yaşayınca benim evim var gibi gorurmu sistem

