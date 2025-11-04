KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

kültür turizm 795 kişilik alım büro yedek


04 Kasım 2025 17:19
kültür turizm 795 kişilik alım büro yedek
Tunceli 2. yedek çıkmışım . asillerin gidip gitmediğini nasıl ogrenebilirim

Çok Yazılan Konular

hagb hakkında.Muhendislikten istifa edip 4001 kodlu düz memur luga yeni kpss puanıyla tercih verirken bekleme süre2026 KPSS'ye gireceklerYazılım mühendisliği kontenjanları seçim sayesinde artar mı? 90+ alan birinin atanma şansı nasıldır?2024 Puanı ile girip 2026 puanı ile tekrar tercih vermekZiraat mühendisleri platformu (ana konu)İstanbul DOB müdürlüğü nerede?Aralık merkezi atama

Sözlük

güne bir söz bırak 2 Zaman Deyince insanın aklına gelen ilk şey ne olmalı? 2 Nemrut dağı 1 Antipodes adası 1 hititler 1 hayatın olağan akışı 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 1 uruk hai 2 açık açık konuşmak 1 en çok güldüğüm cümleler 1

Son Haberler

Makam aracı jandarma minibüsüne çarptı: 2 asker yaralandıTüm organlarını bağışlayan Bakan Memişoğlu: Her gün 3-4 kişi hayatını kaybediyor!TBMM Milli Dayanışma Komisyonu 6 Kasım Perşembe toplanacakDolar günü yükselişle kapattıİBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 116'sını sattı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?