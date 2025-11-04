Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

Kokuşmuşluğun Adresi=AKP


04 Kasım 2025 18:08
Kokuşmuşluğun Adresi=AKP
İtibardan tasarruf olmaz.. Haksız kazançlar.. Vergide adaletsizlik.. Her tarafta israf.. Paradoks veya çelişkilerin yegane merkezi.. Liyakat problemi.. Mülakat aldatması.. Yazlık,kışlık saraylar.. Yersiz ve gereksiz kamu harcamaları.. Hiç kimseye faydası olmayan ve bir türlü bitmeyen polemikler.. Tek adam rejimi ve daha kötüsü kendisinden sonra ne olacak sorunsalı.. Hemen her gün ayrı bir skandal.. Oğul Erdoğan sahtekarı ve tehlikesi.. Tüm bunlara rağmen makyaj veya süsleme sanatı ile rezaletleri kapatma davranışı.. Güya bağımsız ve tarafsız yargı.. Evet.. İşte 23 senelik güya veya sözde muhafazakar kimlikli bir partinin memleketi getirdiği nokta bu arkadaşlar.. Şu ince nüansın önemli olduğunu düşünüyorum.. O da şudur.. Eylem ile söylem veya öz ile söz birbirinden farklı olursa sonuç da kaçınılmaz olarak hüsran veya hezimet olacaktır..

