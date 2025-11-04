kadroya geçişteki sorun

Merhaba GSB'de destek personeli elektrik tesisatçısı olarak çalışmaktayım.Kurumun bu bölümde alınan ilk topluluğuz.Önceki senelerde teknisyen alıyordu.Kadroya geçerken bize hizmetli kadrosu verilmesi gündemde.Hizmetli kadrosu bizim yaptığımız işe uygun bir kadro değildir diye düşünüyorum.Sonuçta teknik işlerle uğraşıyoruz.Kadro zamanı hizmetli gelince itiraz edip kadroya geçmessek sözleşmeli kalabiliyormuyuz veya imza atmadık nasıl bir yol izle ezlemeliyiz.Başından geçen birisi varmı veya bilgisi olan.

