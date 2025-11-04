Ercan Seki mi Cüneyt Özdemir mi

Ya gardaşım jandarma ile polisin maaş makası açıldı diyen kimdi bakandı demi buna rağmen bir şey olmadı gazeteci arkadaşların hiç günahı yok kimse kusura bakmasın kimsede umutlanmsın

Ya gardaşım jandarma ile polisin maaş makası açıldı diyen kimdi bakandı demi buna rağmen bir şey olmadı gazeteci arkadaşların hiç günahı yok kimse kusura bakmasın kimsede umutlanmsın