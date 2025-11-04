Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Ercan Seki mi Cüneyt Özdemir mi


04 Kasım 2025 19:21
Ercan Seki mi Cüneyt Özdemir mi

Ercan Seki kurul falan kurulmamış herhangi bir çalışma falan da yok diyo ama Cüneyt Özdemir de çalışma olacak demişti nasıl olacak bu işler şimdi


jacksprarow
Aday Memur
04 Kasım 2025 19:23
fark etmez bunlar gazeteci vaktinde bakanların dedikleri bile olmadı alışkınız yani :)

Ma1ç
Aday Memur
04 Kasım 2025 19:42
sayın bakanım açıklaması var ben Cüneyt Özdemir miyim

KenanKomutan32
Şef
04 Kasım 2025 19:55

Aynen bakan acıklama yaptı. Yaptıgına göre vardır illaki bişeyler

Ma1ç, 1 saat önce
sayın bakanım açıklaması var ben Cüneyt Özdemir miyim

Ahmet can10
Aday Memur
04 Kasım 2025 20:37
Ya gardaşım jandarma ile polisin maaş makası açıldı diyen kimdi bakandı demi buna rağmen bir şey olmadı gazeteci arkadaşların hiç günahı yok kimse kusura bakmasın kimsede umutlanmsın

Kral0113
Memur
04 Kasım 2025 20:48

Ben Cüneyt Özdemir'e daha çok inanıyorum Ercan Seki bir soruluk hakkı olduğunu ve bunu da polisler için kullandığını ve yukarıya polis sorunlarını iletti. Ancak geçen sürede Ercan Seki polisler için konunun hiçbir şekilde takibini yapmadığı görülüyor. Bunu da daha kurul olup olmadığını bilmemesinden anlayabiliriz. Eğer Cüneyt özdemir etkileşim ve takip kasmak için yapıyorsa Ercan Seki de ondan farkı yok.bişey yok deyip polis sorunlarını çözüm için yardımcı olacağına 2 defadır sadece olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Bizim bu ispata ihtiyacımız yok madem olmadığını biliyorsan sen yap çabala. Cüneyt ve Deniz bey uzun süredir en çok polis sorunlarını dile getiren iki insan ki takipçi kesimleride polisten çok haz almayan insanlar buna rağmen. Ben yılbaşına kadar bazı gelişmelerin olacağını düşünüyorum inşallah olur da azda olsa nefes alırız zaten yılbaşına kadar bir gelişme olmazsa daha sittin sene bişey vermezler. Sağlıcakla kalın


akbey aslan
Şef
04 Kasım 2025 20:58
Adam twitter de açıklamış çalışma da yok kurul da yok her zaman ki gibi yine hüsran boşa heves etmeyelim
